В соответствии с требованиями законодательства, страховщики должны обладать полностью оплаченным уставным капиталом. Минимальный размер уставного капитала устанавливается на законодательном уровне.
Для страховщиков, занимающихся исключительно медицинским страхованием, минимальный размер уставного капитала составляет 120 миллионов рублей.
Для других страховщиков минимальный размер уставного капитала определяется исходя из базового размера и ряда коэффициентов:
* базовый размер уставного капитала — 300 миллионов рублей;
* коэффициент 1 — 300 миллионов рублей — для страхования объектов, предусмотренных страхованием от несчастных случаев и болезней, медицинским страхованием, страхованием имущества, предпринимательских рисков и гражданской ответственности;
* коэффициент 1,5 — 450 миллионов рублей — для страхования объектов, предусмотренных страхованием жизни;
* коэффициент 2 — 600 миллионов рублей — для осуществления перестрахования и страхования в сочетании с перестрахованием.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.