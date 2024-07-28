Условия финансовой устойчивости страховой компании

В Российской Федерации законодательство строго регулирует условия, которые обеспечивают финансовую устойчивость и платёжеспособность страховых организаций.
Эти условия гарантируют, что страховая компания сможет выполнить свои обязательства перед клиентами. К таким условиям относятся:
1. Экономически обоснованные страховые тарифы.
2. Достаточные страховые резервы для покрытия обязательств по страхованию, сострахованию и перестрахованию.
3. Наличие собственных средств (капитала).
4. Перестрахование.
Ключевым оценщиком финансовой устойчивости является Центральный банк.
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