Условия финансовой устойчивости страховой компании

0:44 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Российской Федерации законодательство строго регулирует условия, которые обеспечивают финансовую устойчивость и платёжеспособность страховых организаций.

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Эти условия гарантируют, что страховая компания сможет выполнить свои обязательства перед клиентами. К таким условиям относятся:

1. Экономически обоснованные страховые тарифы.

2. Достаточные страховые резервы для покрытия обязательств по страхованию, сострахованию и перестрахованию.

3. Наличие собственных средств (капитала).

4. Перестрахование.

Ключевым оценщиком финансовой устойчивости является Центральный банк.