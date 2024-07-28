Что такое финансовый потенциал страховой организации

0:44 Your browser does not support the audio element. Страхование

Вопрос об определении финансового потенциала страховой организации остаётся предметом дискуссий в финансовой науке. Специфика финансового капитала страховщика определяется через призму его вида экономической деятельности — страхования.

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На финансовый потенциал влияет структура финансовых ресурсов, которыми распоряжается страховая компания. Кроме того, страховые организации активно инвестируют и взаимодействуют со всеми звеньями финансовой системы государства.

Финансовый потенциал страховой организации основан на движении денежных средств страховщика, которые проявляются в виде денежных потоков. Эти потоки делятся на входящие и исходящие.