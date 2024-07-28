Условия предъявления регрессивного требования к перевозчику

1:00 Your browser does not support the audio element. Страхование

Когда страховщик выплачивает страховое возмещение, он имеет право предъявить регрессное требование к перевозчику, который стал причиной убытков. Это возможно в следующих случаях:

Фото: commons.wikimedia.org by ИванА, CC BY-SA 4.0

1. Если страховой случай произошёл из-за умышленных действий перевозчика.

2. Если водитель транспортного средства был пьян, находился под воздействием наркотиков или других токсических веществ, не прошёл обязательный медицинский осмотр или освидетельствование, либо отказался пройти медицинское освидетельствование по требованию полиции.

3. Если водитель не имел права управлять транспортным средством, подтверждённого или оформленного в установленном порядке.

4. Если перевозчик нарушил режим труда и отдыха водителя.

5. Если транспортное средство было допущено к перевозке с неисправностями или в непригодном для эксплуатации состоянии, что запрещено законодательством Российской Федерации.