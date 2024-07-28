Когда страховщик перевозчика не вправе отказать в выплате?

1:22 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховщик не имеет права отказать в выплате страхового возмещения по каким-либо другим причинам.

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Если к страховщику поступает требование о выплате страхового возмещения и все необходимые документы предоставлены в соответствии с законодательством, то размер вреда, который подлежит возмещению страховщиком по договору обязательного страхования, определяется следующим образом:

1. В случае причинения вреда жизни потерпевшего — страховая сумма, указанная в договоре обязательного страхования на одного потерпевшего по соответствующему риску.

2. В случае причинения вреда здоровью потерпевшего — сумма, рассчитанная исходя из страховой суммы, указанной в договоре обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика, в соответствии с нормативами в зависимости от характера и степени повреждения здоровья потерпевшего. При этом вред не может быть возмещён в большем размере, чем это установлено.

3. В случае причинения вреда имуществу потерпевшего — 600 рублей за один килограмм веса багажа и 11 тысяч рублей за иное имущество на одного потерпевшего. При этом сумма страхового возмещения не может превышать страховую сумму, установленную договором обязательного страхования по виду причинённого вреда.