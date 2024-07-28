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Когда страховщик перевозчика не вправе отказать в выплате?

1:22
Страхование

Страховщик не имеет права отказать в выплате страхового возмещения по каким-либо другим причинам.

Когда страховщик перевозчика не вправе отказать в выплате?
Фото: РКК "Энергия" is licensed under public domain

Если к страховщику поступает требование о выплате страхового возмещения и все необходимые документы предоставлены в соответствии с законодательством, то размер вреда, который подлежит возмещению страховщиком по договору обязательного страхования, определяется следующим образом:

1. В случае причинения вреда жизни потерпевшего — страховая сумма, указанная в договоре обязательного страхования на одного потерпевшего по соответствующему риску.

2. В случае причинения вреда здоровью потерпевшего — сумма, рассчитанная исходя из страховой суммы, указанной в договоре обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика, в соответствии с нормативами в зависимости от характера и степени повреждения здоровья потерпевшего. При этом вред не может быть возмещён в большем размере, чем это установлено.

3. В случае причинения вреда имуществу потерпевшего — 600 рублей за один килограмм веса багажа и 11 тысяч рублей за иное имущество на одного потерпевшего. При этом сумма страхового возмещения не может превышать страховую сумму, установленную договором обязательного страхования по виду причинённого вреда.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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