Страховщик не обязан выплачивать страховое возмещение, если:
1) страховой случай произошёл из-за ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, военных действий, манёвров или других военных мероприятий, гражданской войны, народных волнений или забастовок. Эти причины для отказа от выплаты можно исключить полностью или частично, если стороны договорятся об этом;
2) страховой случай произошёл из-за умышленного действия выгодоприобретателя;
3) размер вреда, который был причинён имуществу потерпевшего и подлежит возмещению, меньше установленной в договоре франшизы или равен ей.
В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" сейчас проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность.