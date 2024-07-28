Страховые суммы ответственности перевозчика: кто платит больше?

0:33 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховые суммы определяются для каждого страхового случая и остаются неизменными в течение всего периода действия договора обязательного страхования.

Фото: russianplanes.net by Павел Аджигильдяев, CC BY-SA 3.0

Срок действия договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика составляет не менее одного года. Однако при перевозках на внутреннем водном транспорте этот срок может быть меньше года, но не должен быть короче периода навигации.

Наиболее значительные страховые суммы выплачиваются авиакомпаниями и железнодорожными перевозчиками.