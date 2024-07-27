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Положения договора страховой ответственности перевозчика

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Страхование

В договоре обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика суммы страхового возмещения по каждому риску гражданской ответственности указываются отдельно:

Положения договора страховой ответственности перевозчика
Фото: Официальный сайт администрации городского округа Балашиха by Евгений Дудин, CC BY 4.0

1. по риску гражданской ответственности за вред, причинённый жизни пассажира — не менее 2 миллионов 25 тысяч рублей на одного пассажира;

2. по риску гражданской ответственности за вред, причинённый здоровью пассажира — не менее 2 миллионов рублей на одного пассажира;

3. по риску гражданской ответственности за вред, причинённый имуществу пассажира — не менее 23 тысяч рублей на одного пассажира.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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