Положения договора страховой ответственности перевозчика

0:38 Your browser does not support the audio element. Страхование

В договоре обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика суммы страхового возмещения по каждому риску гражданской ответственности указываются отдельно:

Фото: Официальный сайт администрации городского округа Балашиха by Евгений Дудин, CC BY 4.0

1. по риску гражданской ответственности за вред, причинённый жизни пассажира — не менее 2 миллионов 25 тысяч рублей на одного пассажира;

2. по риску гражданской ответственности за вред, причинённый здоровью пассажира — не менее 2 миллионов рублей на одного пассажира;

3. по риску гражданской ответственности за вред, причинённый имуществу пассажира — не менее 23 тысяч рублей на одного пассажира.