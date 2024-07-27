В договоре обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика суммы страхового возмещения по каждому риску гражданской ответственности указываются отдельно:
1. по риску гражданской ответственности за вред, причинённый жизни пассажира — не менее 2 миллионов 25 тысяч рублей на одного пассажира;
2. по риску гражданской ответственности за вред, причинённый здоровью пассажира — не менее 2 миллионов рублей на одного пассажира;
3. по риску гражданской ответственности за вред, причинённый имуществу пассажира — не менее 23 тысяч рублей на одного пассажира.
В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" сейчас проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность.