Основные условия договора страхования ответственности

0:42 Your browser does not support the audio element. Страхование

В основных условиях договоров страхования профессиональной ответственности предусмотрено, что страховые компании предоставляют защиту в случае предъявления страхователю (или застрахованному лицу) претензий о возмещении ущерба со стороны третьих лиц.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Этот ущерб должен быть причинён потребителям услуг страхователя (или застрахованного лица) в результате непреднамеренных ошибок, небрежности (особенно врачей — хирургов, дантистов и фармацевтов), а также упущений, допущенных страхователем (или застрахованными лицами) в процессе выполнения ими своих профессиональных обязанностей в течение действия договора страхования.