Турки удерживают россиянку в больнице и не выпускают из-за страхового спора

0:58 Your browser does not support the audio element. Страхование

Туристку не отпускают из Турции в Россию из-за долга за операцию

Фото: flickr.com by Angelo Juan Ramos, CC BY 2.0

Турецкая больница требует у родственников туристки 20 тыс. долларов за экстренную операцию. Без оплаты счета туристку не выписывают из больницы и не позволяют транспортировать в Москву. Полис ВЗР у туристки есть, но случай признан не страховым.

Семья туристки обратилась к российским властям с просьбой о помощи. Туристка с внуками улетела в Сиде из Тюмени 22 июня, где у нее случился сердечный приступ. Россиянка госпитализирована с 27 июня, с 7 июля находится в коме. Семья готова нести расходы по лечению в рамках законодательства, но не может оплатить долг в 20 тыс. долларов. Страховая компания "Ингосстрах" заявила, что случай не является страховым и оплатит только 5% затрат на лечение и перевозку.