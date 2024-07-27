Петербургские власти выделят 20 млн. рублей на страховку пожарных

0:54 Your browser does not support the audio element. Страхование

Власти Санкт-Петербурга ищут страховщика жизни и здоровья сотрудников противопожарной службы на 2025 год.

Фото: freepik.com by vector_corp, PDM

За услуги заплатят 20,3 млн рублей. Конкурс на оказание услуг по обязательному государственному личному страхованию размещен на сайте ЕИС Закупки.

Заявок на участие в конкурсе принимаются до 12 августа, итоги подведут 15 августа. Страховыми случаями являются смерть застрахованного, установление инвалидности, получение увечий во время выполнения трудовых обязанностей. В случае смерти родственники погибшего получат по 25 должностных окладов.

В документации также рассчитана заработная плата сотрудников на 2025 год. Средства на страхование пойдут из бюджета Петербурга.