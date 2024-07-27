Петербургские власти выделят 20 млн. рублей на страховку пожарных

Власти Санкт-Петербурга ищут страховщика жизни и здоровья сотрудников противопожарной службы на 2025 год.
За услуги заплатят 20,3 млн рублей. Конкурс на оказание услуг по обязательному государственному личному страхованию размещен на сайте ЕИС Закупки.
Заявок на участие в конкурсе принимаются до 12 августа, итоги подведут 15 августа. Страховыми случаями являются смерть застрахованного, установление инвалидности, получение увечий во время выполнения трудовых обязанностей. В случае смерти родственники погибшего получат по 25 должностных окладов.
В документации также рассчитана заработная плата сотрудников на 2025 год. Средства на страхование пойдут из бюджета Петербурга.
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