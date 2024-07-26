Страховщики хотят получать прибыль даже за счёт разбитых авто

Страховое лобби хочет усовершенствовать закон об ОСАГО, закрепив аукцион как единственно возможный метод расчёта стоимости годных остатков машин.
Российский союз автостраховщиков (РСА) рассматривает предложения по определению стоимости годных остатков методом сбора предложений. Разрабатываемый метод аналогичен аукционному методу, применяемому в каско.
Верховный суд РФ раскритиковал аукционы, видя в них возможности для "произвола". Страховщики считают, что аукционы — единственно обоснованный способ определения стоимости годных остатков. Введение обязательного выкупа победителем торгов ТС и детальная проработка способа в законе облегчит процесс продажи "тотальных" остатков авто по справедливой цене.
Страховщики хотят увеличить долю аукционов для определения стоимости по годным остаткам в рамках ОСАГО.
На Липцовском участке ВСУ продолжают вводить в бой резерв для захвата Глубокого. За сутки "Север" отразил 3 атаки врага со стороны дач. Уничтожено 12 боевиков.