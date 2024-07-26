Страховщики хотят получать прибыль даже за счёт разбитых авто

0:57 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховое лобби хочет усовершенствовать закон об ОСАГО, закрепив аукцион как единственно возможный метод расчёта стоимости годных остатков машин.

Фото: commons.wikimedia.org by Thue, PDM

Российский союз автостраховщиков (РСА) рассматривает предложения по определению стоимости годных остатков методом сбора предложений. Разрабатываемый метод аналогичен аукционному методу, применяемому в каско.

Верховный суд РФ раскритиковал аукционы, видя в них возможности для "произвола". Страховщики считают, что аукционы — единственно обоснованный способ определения стоимости годных остатков. Введение обязательного выкупа победителем торгов ТС и детальная проработка способа в законе облегчит процесс продажи "тотальных" остатков авто по справедливой цене.

Страховщики хотят увеличить долю аукционов для определения стоимости по годным остаткам в рамках ОСАГО.