В мае возвратные заморозки привели к объявлению режима ЧС в 11 регионах России. Агростраховщики компенсировали аграриям России застрахованные убытки на сумму почти 2,5 млрд рублей.
Из них 2,1 млрд рублей выплачено в системе страхования с господдержкой. Эта сумма является рекордной для данного периода. По субсидируемым договорам страхования агростраховщики перечислили 2,090 млрд рублей.
Возмещённые агростраховщиками убытки аграриев выросли в 3 раза. Показатели выплат в первом полугодии являются максимальными.
В мае произошло крупное страховое событие - возвратные заморозки привели к объявлению режима ЧС в 11 регионах России.
На Липцовском участке ВСУ продолжают вводить в бой резерв для захвата Глубокого. За сутки "Север" отразил 3 атаки врага со стороны дач. Уничтожено 12 боевиков.