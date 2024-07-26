В первом полугодии будет выплачена рекордная сумма страховых выплат аграриям

0:54 Your browser does not support the audio element. Страхование

В мае возвратные заморозки привели к объявлению режима ЧС в 11 регионах России. Агростраховщики компенсировали аграриям России застрахованные убытки на сумму почти 2,5 млрд рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Санчит Махарджан, CC BY-SA 4.0

Из них 2,1 млрд рублей выплачено в системе страхования с господдержкой. Эта сумма является рекордной для данного периода. По субсидируемым договорам страхования агростраховщики перечислили 2,090 млрд рублей.

Возмещённые агростраховщиками убытки аграриев выросли в 3 раза. Показатели выплат в первом полугодии являются максимальными.

В мае произошло крупное страховое событие - возвратные заморозки привели к объявлению режима ЧС в 11 регионах России.