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В первом полугодии будет выплачена рекордная сумма страховых выплат аграриям

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Страхование

В мае возвратные заморозки привели к объявлению режима ЧС в 11 регионах России. Агростраховщики компенсировали аграриям России застрахованные убытки на сумму почти 2,5 млрд рублей.

В первом полугодии будет выплачена рекордная сумма страховых выплат аграриям
Фото: commons.wikimedia.org by Санчит Махарджан, CC BY-SA 4.0

Из них 2,1 млрд рублей выплачено в системе страхования с господдержкой. Эта сумма является рекордной для данного периода. По субсидируемым договорам страхования агростраховщики перечислили 2,090 млрд рублей.

Возмещённые агростраховщиками убытки аграриев выросли в 3 раза. Показатели выплат в первом полугодии являются максимальными.

В мае произошло крупное страховое событие - возвратные заморозки привели к объявлению режима ЧС в 11 регионах России.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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