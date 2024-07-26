Правительство утвердило повышение выплат гражданам, пострадавшим в результате ЧС

Размер выплат пострадавшим в результате ЧС будет увеличен в 1,5 раза

В правительстве сообщили, что размер помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и терактов, будет увеличен в полтора раза и индексироваться каждый год.

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Так, выплаты родственникам погибших вырастут с одного миллиона до полутора миллионов рублей.

Для тех, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, сумма выплат увеличится с 400 тысяч до 600 тысяч рублей. А при причинении лёгкого вреда здоровью размер компенсации вырастет с 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Ранее о необходимости повышения выплат гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций говорил Владимир Путин.