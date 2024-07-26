Правительство утвердило повышение выплат гражданам, пострадавшим в результате ЧС

В правительстве сообщили, что размер помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и терактов, будет увеличен в полтора раза и индексироваться каждый год.
Так, выплаты родственникам погибших вырастут с одного миллиона до полутора миллионов рублей.
Для тех, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, сумма выплат увеличится с 400 тысяч до 600 тысяч рублей. А при причинении лёгкого вреда здоровью размер компенсации вырастет с 200 тысяч до 300 тысяч рублей.
Ранее о необходимости повышения выплат гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций говорил Владимир Путин.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.