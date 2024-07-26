Россияне полагают, что страхование от ДТП стало более актуальным

1:04 Your browser does not support the audio element. Страхование

Более половины россиян считают, что культура вождения в их регионах ухудшилась за последний год.

Фото: Pravda.Ru

По мнению автомобилистов, ездить стало опаснее из-за повышения агрессии на дорогах и привычки отвлекаться на телефон. Несмотря на ухудшение культуры вождения, люди попадали в ДТП реже, чем год назад. Ухудшение культуры вождения отметили свыше половины участников опроса (53%).

Водители стали агрессивнее (68%) и невнимательнее (57%). Каждый второй чувствует себя некомфортно, когда едет в одном потоке с водителями мотоциклов, скутеров, велосипедов, самокатов и моноколес. Почти столько же сетуют на таксистов-лихачей. 46% респондентов видит причину в некачественных дорогах, около трети - в ухудшении ситуации с парковками, 26% - в увеличении количества велосипедистов на дорогах. 23% опрошенных наблюдают рост числа машин в плохом техническом состоянии.