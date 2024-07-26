Пропавшая в Омске девочка была дочерью крупного страхового чиновника

Дочь топ-менеджера "РНПК" найдена утопленной в водоёме недалеко от Омска.

Фото: unsplash.com by никко макаспак nikkotations, CC0

В Омске пропала 15-летняя Евангелина Алешкина. Девочка отправилась прогуляться по Парку Победы 22 июля. Семья приезжала из Москвы к родственникам. Девочку пытались искать с помощью беспилотника.

Отец уверен, что она не могла сбежать. Ориентировку на девочку опубликовали омские полицейские.

Девочку нашли мёртвой в водоёме, следствие проверяет среди прочих версий и профессиональную деятельность её родителей, не было ли попытки похищения с целью получения выкупа.