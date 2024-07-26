ОСАГО от "Сбера" оформили более полумиллиона водителей за полгода

1:03 Your browser does not support the audio element. Страхование

Водители оформили 534 тыс. полисов ОСАГО на маркетплейсе Сбера в первом полугодии.

Посещение маркетплейса Сбера для оформления ОСАГО увеличилось на 36% за первое полугодие 2024 года. На маркетплейсе представлено несколько страховых компаний, включая "СберСтрахование".

80% пользователей маркетплейса выбрали онлайн-оформление полиса. Жители Москвы, Самары и Башкортостана чаще всего обращались в отделение банка для подбора ОСАГО. Заполнение анкеты занимает несколько минут, для расчета нужны СТС, ПТС (ЭПТС), паспорт и водительское удостоверение. Учётная запись на "Госуслугах" позволяет получить предложение быстрее, так как данные о водительском удостоверении и стаже автоматически подгрузятся.

Оформление ОСАГО в маркетплейсе "Сбер" не требует поездок в офис и возможно онлайн с мобильного телефона.