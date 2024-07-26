Суд взыскал со СК "Энергогарант" 1,6 млрд. рублей

Суд разъяснил, почему с "Энергогаранта" взыскали 1,6 млрд р.
Сгоревшая в пожаре электроника была в процессе "переезда" и застрахована в другом месте. Страховщик продолжал получать деньги, несмотря на пожар.
Суд взыскал с "Энергогаранта" 1,6 млрд рублей в пользу сети Restore. Пожар на складе "Атлант-Парк" уничтожил имущество сети Restore, включая дорогую электронику. "Энергогарант" отказался от подписания допсоглашений и выплаты страхового возмещения. Суд назвал поведение страховой "противоречивым" и взыскал с "Энергогаранта" 1,56 млрд рублей и 16 млн рублей процентов. Также со страховщика взыскано около 53 млн рублей в пользу "Инвентив ДЛМ" и "Премиальных Сетей".
Суд установил, что одно из юрлиц группы Restore уже взыскало с владельца складских помещений 532,1 млн рублей и 113,9 неустойки.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.