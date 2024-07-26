"РСХБ-Страхование" получило нового руководителя

1:04 Your browser does not support the audio element. Страхование

В новой должности директора Департамента банковского страхования Пётр Лепехин будет развивать взаимодействие с банками и партнёрами, запускать новые проекты по страхованию физических лиц и привлекать новых партнёров, в том числе в цифровых каналах.

Фото: commons.wikimedia.org by Digr, CC BY-SA 4.0

Пётр Лепехин окончил Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет по специальности "Инженер" и специализировался на проектировании и строительстве дорог и аэродромов.

Более 15 лет Пётр Лепехин занимается стратегическим и оперативным управлением коммерческой деятельностью в сфере розничного бизнеса. Он работал в ведущих телекоммуникационных, страховых и ИТ компаниях, таких как МегаФон и МТС.

АО СК "РСХБ-Страхование" входит в группу компаний АО "Россельхозбанк". По данным Банка России, компания занимает первое место в России по сельскохозяйственному страхованию по итогам 1 квартала 2024 года.