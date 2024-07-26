Как получить страховую пенсию по инвалидности?

1:08 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховая пенсия по инвалидности — это денежная выплата, которая назначается людям с инвалидностью в случае, если они имеют трудовой стаж и за них или ими самими в период трудовой деятельности были уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации.

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Для получения страховой пенсии по инвалидности необходимо иметь официальную группу инвалидности и хотя бы один день трудового стажа. Размер такой пенсии зависит от количества пенсионных коэффициентов (баллов), накопленных за время работы, и от размера фиксированной выплаты.

Для получения страховой пенсии по инвалидности необходимо соблюдение следующих условий:

Наличие инвалидности I, II или III группы, подтверждённой медико-социальной экспертизой (МСЭ).

Хотя бы один день страхового стажа. Если человек с инвалидностью никогда не работал и не имел стажа, ему может быть назначена социальная пенсия по инвалидности.

Обращение в территориальный орган Социального фонда России (СФР) с заявлением о назначении пенсии и необходимыми документами.