Страховая пенсия по инвалидности — это денежная выплата, которая назначается людям с инвалидностью в случае, если они имеют трудовой стаж и за них или ими самими в период трудовой деятельности были уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Для получения страховой пенсии по инвалидности необходимо иметь официальную группу инвалидности и хотя бы один день трудового стажа. Размер такой пенсии зависит от количества пенсионных коэффициентов (баллов), накопленных за время работы, и от размера фиксированной выплаты.
Для получения страховой пенсии по инвалидности необходимо соблюдение следующих условий:
Обращение в территориальный орган Социального фонда России (СФР) с заявлением о назначении пенсии и необходимыми документами.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.