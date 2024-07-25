Чем страховая пенсия отличается от государственной?

1:47 Your browser does not support the audio element. Страхование

Отличия между страховой и государственной пенсиями/

Фото: unsplash.com by Christian Langballe langballe, PDM

Страховая и государственная пенсии имеют ряд различий, которые важно учитывать:

1. Источник финансирования. Страховая пенсия формируется за счёт страховых взносов, которые работодатели платят в период трудовой деятельности своих сотрудников. Государственная пенсия выплачивается из федерального бюджета и назначается определённым категориям граждан.

2. Условия назначения. Для получения страховой пенсии необходимо иметь определённый стаж работы и количество пенсионных коэффициентов. Государственная пенсия может назначаться независимо от этих условий.

3. Размер пенсии. Размер страховой пенсии зависит от суммы уплаченных взносов и накопленных пенсионных коэффициентов. Размер государственной пенсии устанавливается государством и может быть фиксированным.

4. Категории получателей. Право на страховую пенсию имеют граждане, достигшие пенсионного возраста, имеющие необходимый стаж и пенсионные коэффициенты. Государственную пенсию могут получать военнослужащие, государственные служащие, участники Великой Отечественной войны и другие категории граждан.

5. Индексация. Страховые пенсии ежегодно индексируются с учётом инфляции. Индексация государственных пенсий также проводится, но может осуществляться в другие сроки и в других размерах.

Важно отметить, что в некоторых случаях граждане могут получать одновременно страховую и государственную пенсии, если они имеют право на обе выплаты.