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Госдума намерена ужесточить требования к руководству страховых компаний

0:57
Страхование

Дума одобрила в I чтении актуализацию требований к руководству финорганизаций, в том числе и страховых компаний. 

Госдума намерена ужесточить требования к руководству страховых компаний
Фото: wikimapia by Sergey Korovkin 84, CC BY-SA 3.0

Госдума приняла в первом чтении законопроект о деловой репутации руководителей и членов кредитных, страховых и микрофинансовых организаций. Документ направлен на актуализацию требований к деловой репутации указанных лиц и их собственников. Законопроект инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с Анатолием Аксаковым.

Внесены изменения в формулировки критериев деловой репутации, связанные с инсайдерской информацией и манипулированием рынком. Уточнены критерии деловой репутации и круг лиц, негативный опыт деятельности которых учитывается при оценке соответствия требованиям.

В случае банкротства финансовой организации, деловая репутация крупных собственников признается неудовлетворительной.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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