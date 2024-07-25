Госдума намерена ужесточить требования к руководству страховых компаний

Дума одобрила в I чтении актуализацию требований к руководству финорганизаций, в том числе и страховых компаний.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о деловой репутации руководителей и членов кредитных, страховых и микрофинансовых организаций. Документ направлен на актуализацию требований к деловой репутации указанных лиц и их собственников. Законопроект инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с Анатолием Аксаковым.
Внесены изменения в формулировки критериев деловой репутации, связанные с инсайдерской информацией и манипулированием рынком. Уточнены критерии деловой репутации и круг лиц, негативный опыт деятельности которых учитывается при оценке соответствия требованиям.
В случае банкротства финансовой организации, деловая репутация крупных собственников признается неудовлетворительной.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.