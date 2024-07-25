Жителю Красноярского края вернули 380 тысяч рублей за навязанные страховки при покупке автомобиля

Красноярец получил 380 тысяч рублей за ненужные страховки после двух лет борьбы

1:40 Your browser does not support the audio element. Страхование

Спустя два года после приобретения автомобиля жителю Красноярского края вернули почти 380 тысяч рублей за навязанные дополнительные услуги.

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Мужчина приобрёл автомобиль в кредит, для одобрения которого пришлось купить два страховых сертификата: один стоимостью 56 144 рубля, второй — 188 000 рублей. Эти дополнительные услуги были включены в кредитный договор.

Услуги, предоставляемые по сертификатам, дублировали друг друга и действовали только в радиусе 30 км от Красноярска, в то время как покупатель проживал в 500 км от города. Однако ни один из этих фактов не остановил менеджера, который навязал страховые сертификаты.

Мужчина досрочно погасил кредит и решил расторгнуть ненужные договоры со страховыми компаниями, чтобы вернуть свои деньги. Однако его требования не были удовлетворены.

Помощь оказали сотрудники красноярского краевого управления Роспотребнадзора, которые участвовали в судебных разбирательствах для защиты прав потребителя.

В итоге суд постановил взыскать с одной страховой компании 88 220 рублей (включая моральный ущерб в размере 1000 рублей и штраф в размере 28 575 рублей), а с другой — 289 000 рублей (включая моральный ущерб в размере 3000 рублей и штраф в размере 95 500 рублей).

Решение суда вступило в законную силу, сообщает gnkk.ru.