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Жителю Красноярского края вернули 380 тысяч рублей за навязанные страховки при покупке автомобиля

Красноярец получил 380 тысяч рублей за ненужные страховки после двух лет борьбы

1:40
Страхование

Спустя два года после приобретения автомобиля жителю Красноярского края вернули почти 380 тысяч рублей за навязанные дополнительные услуги.

Красноярец получил 380 тысяч рублей за ненужные страховки после двух лет борьбы
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Мужчина приобрёл автомобиль в кредит, для одобрения которого пришлось купить два страховых сертификата: один стоимостью 56 144 рубля, второй — 188 000 рублей. Эти дополнительные услуги были включены в кредитный договор.

Услуги, предоставляемые по сертификатам, дублировали друг друга и действовали только в радиусе 30 км от Красноярска, в то время как покупатель проживал в 500 км от города. Однако ни один из этих фактов не остановил менеджера, который навязал страховые сертификаты.

Мужчина досрочно погасил кредит и решил расторгнуть ненужные договоры со страховыми компаниями, чтобы вернуть свои деньги. Однако его требования не были удовлетворены.

Помощь оказали сотрудники красноярского краевого управления Роспотребнадзора, которые участвовали в судебных разбирательствах для защиты прав потребителя.

В итоге суд постановил взыскать с одной страховой компании 88 220 рублей (включая моральный ущерб в размере 1000 рублей и штраф в размере 28 575 рублей), а с другой — 289 000 рублей (включая моральный ущерб в размере 3000 рублей и штраф в размере 95 500 рублей).

Решение суда вступило в законную силу, сообщает gnkk.ru.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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