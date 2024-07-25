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Отмена страховки при кредите: что нужно знать и какие документы подготовить

Эксперт рассказала, как легко отказаться от страховки по кредиту

1:48
Страхование

Банки часто предлагают клиентам оформить страховку для снижения рисков непогашения кредита. Для этого они прибегают к различным уловкам, например, автоматически проставляют галочку в договоре. При оформлении кредита необходимо тщательно проверять документы. Финансовый консультант Анна Никандрова рассказала изданию "Петербург.Эксперт", в каких случаях можно отменить навязанную страховку и какие действия для этого необходимы.

Эксперт рассказала, как легко отказаться от страховки по кредиту
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

По закону, отказаться от страхования недвижимости при ипотеке или автокредите невозможно, объясняет специалист.

По её словам, другие виды страхования при получении кредита не обязательны, но банки предлагают незастрахованным клиентам менее выгодные условия, включая повышенные процентные ставки.

После оформления кредита клиент может отказаться от страховки в течение 30 дней, это называется "периодом охлаждения". Для отказа от услуг страховой компании необходимо подать заявление на возврат средств, которое должно быть обработано в течение 14 дней.

Иногда срок отказа может быть другим, например, при досрочном погашении кредита, если это не противоречит договору.

Для подачи заявления требуются паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, оригинал договора со страховой компанией и кредитного договора с банком, оригинал полиса страхования, банковский документ, подтверждающий оплату полиса, и само заявление.

Если в возврате страховки отказано, можно обратиться в суд. Важно помнить, что если в период охлаждения произошел страховой случай, то возврат средств невозможен, заключает эксперт.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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