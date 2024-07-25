Средняя стоимость полиса ОСАГО в России за первую половину 2024 года достигла 6988 рублей

По данным за январь-июнь текущего года, стоимость полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в Новосибирской области в среднем выросла до 8792 рублей. Согласно исследованию сервиса "Сравни", опубликованному на сайте infopro54.ru, в Новосибирске полис стоит ещё дороже — 10213 рублей, что на 10% больше по сравнению с предыдущим периодом.
В целом по России средняя стоимость полиса ОСАГО за первую половину 2024 года составила 6988 рублей.
В Омской области средняя стоимость полисов составила 7024 рубля, что на 3% меньше, чем в первой половине 2023 года, в то время как в Омске цена снизилась на 4% до 8261 рубля.
В Москве средняя стоимость полиса составила 11255 рублей, в Санкт-Петербурге — 10038 рублей, а в Московской области — 9421 рубль.
Средняя выплата по ОСАГО в первой половине 2024 года увеличилась на 11% и достигла 94 тысяч рублей.
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