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Страховщик West из Великобритании заявил, что санкции против "Ингосстраха" усложняют выполнение страховых выплат

West: санкции против "Ингосстраха" усложняют страховые выплаты

1:57
Страхование

Британский судовой страховщик West заявил, что выплата компенсаций по судебным искам, связанным с авариями или столкновениями судов, находящихся под санкциями, для российского страховщика "Ингосстрах" будет затруднена, сообщает "Агентство нефтегазовой информации".

West: санкции против "Ингосстраха" усложняют страховые выплаты
Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License

В июне российская компания "Ингосстрах", страхующая суда российских нефтяных экспортёров, попала под санкции Великобритании. По утверждению британского правительства, это было сделано в рамках усилий по усилению экономического давления на Москву.

В одном из первых отраслевых заявлений, связанных с британскими санкциями, West в своём консультативном заключении отметил, что может быть ограничена их возможность предоставлять страховое покрытие для участников в отношении любых обязательств, возникших с другим судном, застрахованным "Ингосстрахом". Особенно это касается операций, таких как перевозка нефти с судна на судно.

В случае столкновения с судном, застрахованным "Ингосстрахом", страховщик West сообщил своим членам, что необходимо получить клубную лицензию для выплаты или возмещения любых возможных обязательств.

"Получение такой лицензии может занять много времени, если её вообще удастся получить", — отметили в компании.

"Ингосстрах" в ответ назвал данную рекомендацию "вводящей в заблуждение попыткой отговорить судовладельцев от ведения бизнеса" с российским страховщиком.

"West утверждает, что санкции могут повлечь запрет на предоставление страхового покрытия в случае столкновения с судном, застрахованным в "Ингосстрахе". Однако West не объясняет, почему законы о санкциях запрещают выплату страхового покрытия, поскольку выплаты осуществляются потерпевшей стороне, а не "Ингосстраху"", — говорится в ответе "Ингосстраха" на запрос Reuters о комментариях.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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