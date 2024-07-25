В страховой договор между "Крокусом" и "Ингосстрахом" не входил риск теракта

Договор "Крокуса" с "Ингосстрахом" не включал риск теракта

2:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховой договор гражданской ответственности между АО "Крокус Интернешнл" и СПАО "Ингосстрах" не предусматривал риск "теракт", как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе страховой компании, комментируя подачу коллективного иска в Замоскворецкий суд Москвы во вторник.

Фото: t.me by МЧС России

Коллективный иск был подан гражданами, находившимися в Crocus City Hall, а также родственниками погибших в теракте, который произошел 22 марта.

В "Ингосстрахе" отметили, что пока не обладают информацией о содержании искового заявления.

"Риск "теракт" не был включен клиентом в договор страхования гражданской ответственности. "Ингосстрах" всегда тщательно выполняет все обязательства перед своими клиентами и партнерами," — сообщили в пресс-службе страховой компании. "Мы помним о трагедии и выражаем соболезнования родственникам погибших и всем пострадавшим в результате теракта в "Крокусе". Убытки клиентов "Ингосстраха", чье здоровье или имущество пострадали в этой ужасной трагедии, были урегулированы в упрощенном порядке".

В коллективном иске, поданном в Замоскворецкий районный суд, истцы просят суд признать факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО "Крокус Интернешнл" и СПАО "Ингосстрах", сообщили "Интерфаксу" в суде.

22 марта, перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall, несколько вооруженных мужчин ворвались в зал и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании начался пожар. Жертвами теракта стали 144 человека.

Следственный комитет России ведет расследование по делу о теракте.

Согласно международной практике страхования, риски терроризма, военные риски или риски саботажа не включаются в стандартные договоры страхования. В последние годы некоторые российские страховщики предлагают клиентам программы страхования от рисков терроризма, но они в основном касаются защиты имущественных интересов.