Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Таиланд начнёт распределение цифровых денег среди граждан с низким доходом
Милые ушки и хлопоты по уходу: взвешиваем "за" и "против" содержания кролика
Причины сухости кожи: как вода влияет на ее состояние
Открыта продажа речных круизов на 2025 год
Как не ошибиться с выбором при покупке машины на рынке: ключевые советы
Кофейная маска для стимуляции роста волос: рецепт и полезные свойства
Селин Дион получит $2 млн за выступление на Олимпиаде в Париже
Диетолог Павлюк: растворимый кофе не опасен для здоровья
Замглавы Минстроя Стасишин объявил о завершении роста цен на жильё
В страховой договор между "Крокусом" и "Ингосстрахом" не входил риск теракта

Договор "Крокуса" с "Ингосстрахом" не включал риск теракта

2:10
Страхование

Страховой договор гражданской ответственности между АО "Крокус Интернешнл" и СПАО "Ингосстрах" не предусматривал риск "теракт", как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе страховой компании, комментируя подачу коллективного иска в Замоскворецкий суд Москвы во вторник.

Договор "Крокуса" с "Ингосстрахом" не включал риск теракта
Фото: t.me by МЧС России

Коллективный иск был подан гражданами, находившимися в Crocus City Hall, а также родственниками погибших в теракте, который произошел 22 марта.

В "Ингосстрахе" отметили, что пока не обладают информацией о содержании искового заявления.

"Риск "теракт" не был включен клиентом в договор страхования гражданской ответственности. "Ингосстрах" всегда тщательно выполняет все обязательства перед своими клиентами и партнерами," — сообщили в пресс-службе страховой компании. "Мы помним о трагедии и выражаем соболезнования родственникам погибших и всем пострадавшим в результате теракта в "Крокусе". Убытки клиентов "Ингосстраха", чье здоровье или имущество пострадали в этой ужасной трагедии, были урегулированы в упрощенном порядке".

В коллективном иске, поданном в Замоскворецкий районный суд, истцы просят суд признать факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО "Крокус Интернешнл" и СПАО "Ингосстрах", сообщили "Интерфаксу" в суде.

22 марта, перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall, несколько вооруженных мужчин ворвались в зал и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании начался пожар. Жертвами теракта стали 144 человека.

Следственный комитет России ведет расследование по делу о теракте.

Согласно международной практике страхования, риски терроризма, военные риски или риски саботажа не включаются в стандартные договоры страхования. В последние годы некоторые российские страховщики предлагают клиентам программы страхования от рисков терроризма, но они в основном касаются защиты имущественных интересов.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сколько шагов должен делать каждый человек: норма в день

Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.

Стало известно, сколько шагов в день должно быть у каждого
Сиамский кот нашёл дорогу домой от Москвы до Мурманска
Путь в 2000 километров: памятник коту Семёну установлен в память об удивительной преданности пушистика
Сводка с фронта: в ВСУ уже сгоняют и женщин-"зэчек", F-16 всё-таки засунут в Староконстантинов?
ВСУ побежали, оставляя позиции на многих участках фронта
ВСУ бегут. ВС РФ развивают прорывы на покровском и купянском направлениях Любовь Степушова Усовершенствованные F-35 приняты на вооружение США Дмитрий Плотников История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
В США прокомментировали ликвидацию Россией десятков наёмников на Украине
Олимпиада позора. Организацией игр во Франции недовольны парижане, туристы, спортсмены
AMVET: в могилах и полях лежат 500 тысяч убитых боевиков ВСУ и наёмников
AMVET: в могилах и полях лежат 500 тысяч убитых боевиков ВСУ и наёмников
Последние материалы
Sony готовится к выпуску PS5 Pro в этом году
Учёные нашли связь между личностными характеристиками и любовью к питомцам
Шарлотка на сливочном масле: очень нежная и безумно вкусная
Названы удобрения для малины в летний период
Какие эффективные упражнения на ягодицы можно выполнять дома
Пальто Роуз, которое она носила в сцене крушения "Титаника", продадут на аукционе
С 25 июля банки будут проверять денежные переводы
Касторовое масло: доступный способ улучшить волосы и кожу
Лечебные лаки: как они улучшают здоровье и внешний вид ваших ногтей?
Карина Истомина и Фёдор Смолов переехали в Краснодар
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников