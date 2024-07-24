Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алла Пугачёва прервала связь с семьей из-за Максима Галкина*
Более 50% россиян убеждены в необходимости консьержа
Бразильские орехи выводят токсины и укрепляют здоровье щитовидки
Изменения в Play Store: Google удаляет приложения с низким качеством
Запеканка из кабачков с брынзой и зеленью: идеальное сочетание вкусов
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес тайно работают над спасением своего союза
Бен Аффлек столкнулся с расстройством пищевого поведения на фоне развода
Кафельников считает, что шансы на успех на ОИ-2024 у Надаля выше, чем у Джоковича
Крупнейшие банки России увеличили прибыль на 8,8% в первой половине 2024 года
Искусственный интеллект станет главной причиной убытков в сфере киберстрахования в ближайшие два года

Эксперты предупреждают: ИИ станет главной угрозой для страхового бизнеса

2:39
Страхование

Угрозы, связанные с искусственным интеллектом, станут крупнейшим источником убытков на рынке киберперестрахования и страхования в ближайшие два года. Это подтверждают результаты опроса, проведенного Reinsurance News, в котором участвовали сотни специалистов из страховой и перестраховочной отрасли.

Эксперты предупреждают: ИИ станет главной угрозой для страхового бизнеса
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, CC BY-SA 4.0

Согласно опросу, почти половина респондентов (45%) полагают, что угрозы, связанные с искусственным интеллектом, будут основной причиной убытков в течение следующих двух лет. Это неудивительно, учитывая быстрое внедрение технологий ИИ в этом секторе в последние годы.

Ранее в этом году компании Swiss Re и Zurich исследовали риски, связанные с генеративным ИИ (GenAI) — типом ИИ, способным создавать различные типы контента, включая текст, изображения и аудио. Они отметили, что к числу наиболее серьёзных угроз относятся дипфейки и ложные результаты тестов.

Также в отчете, опубликованном Ллойдом, старейшим в мире рынком страхования и перестрахования, говорится о том, как быстрое развитие GenAI изменяет киберпространство, требуя от компаний усиления устойчивости к постоянно меняющимся угрозам.

В то же время, программы-вымогатели остаются еще одной серьезной киберугрозой для отрасли. В опросе они заняли второе место по количеству упоминаний, получив 30% голосов. Эти атаки часто становятся темой новостных заголовков: в мае компания At-Bay сообщила, что частота заявлений о программах-вымогателях в США с 2022 по 2023 год выросла на 64%.

Кроме того, компания Corvus Insurance зафиксировала рекордное количество глобальных атак программ-вымогателей в первом квартале 2024 года, с 1075 сообщениями о жертвах на сайтах с утечками данных.

Угрозы, связанные с облачными технологиями и компрометацией корпоративной электронной почты (BEC), также получили значительное внимание — 15% и 10% респондентов соответственно. Guy Carpenter, глобальный специализированный брокер по рискам и перестрахованию, недавно подчеркнул необходимость лучшего понимания угроз BEC, отметив, что этот вектор угрозы, несмотря на его относительную техническую простоту, становится всё более популярным и эффективным среди злоумышленников, сообщает allinsurance. kz.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сколько шагов должен делать каждый человек: норма в день

Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.

Стало известно, сколько шагов в день должно быть у каждого
Сиамский кот нашёл дорогу домой от Москвы до Мурманска
Путь в 2000 километров: памятник коту Семёну установлен в память об удивительной преданности пушистика
Сводка с фронта: в ВСУ уже сгоняют и женщин-"зэчек", F-16 всё-таки засунут в Староконстантинов?
ВСУ побежали, оставляя позиции на многих участках фронта
ВСУ бегут. ВС РФ развивают прорывы на покровском и купянском направлениях Любовь Степушова Усовершенствованные F-35 приняты на вооружение США Дмитрий Плотников История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
В США прокомментировали ликвидацию Россией десятков наёмников на Украине
Олимпиада позора. Организацией игр во Франции недовольны парижане, туристы, спортсмены
AMVET: в могилах и полях лежат 500 тысяч убитых боевиков ВСУ и наёмников
AMVET: в могилах и полях лежат 500 тысяч убитых боевиков ВСУ и наёмников
Последние материалы
Японский б/у или новый китайский авто: что выбрать?
Сочная и воздушная кабачковая запеканка: простой и вкусный рецепт
Археологи пересмотрели дату появления человека в Нижнем Поволжье
Как выглядеть стильно: окрашивания, которые больше не в тренде
Педиатр Бережанский напомнил правила поведения во время купания в водоёмах
Виктория Боня рассказала о трудностях на шоу "Выжить в Дубае"
Самые эффективные упражнения для похудения ног в домашних условиях
Победа Трампа на выборах приведёт к улучшению нефтегазового сектора США
Влияет ли беременность на долговечность наращивания ресниц: разбираем мифы и факты
Не делайте этого в Азербайджане: главные табу для туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников