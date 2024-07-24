Искусственный интеллект станет главной причиной убытков в сфере киберстрахования в ближайшие два года

Эксперты предупреждают: ИИ станет главной угрозой для страхового бизнеса

2:39 Your browser does not support the audio element. Страхование

Угрозы, связанные с искусственным интеллектом, станут крупнейшим источником убытков на рынке киберперестрахования и страхования в ближайшие два года. Это подтверждают результаты опроса, проведенного Reinsurance News, в котором участвовали сотни специалистов из страховой и перестраховочной отрасли.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, CC BY-SA 4.0

Согласно опросу, почти половина респондентов (45%) полагают, что угрозы, связанные с искусственным интеллектом, будут основной причиной убытков в течение следующих двух лет. Это неудивительно, учитывая быстрое внедрение технологий ИИ в этом секторе в последние годы.

Ранее в этом году компании Swiss Re и Zurich исследовали риски, связанные с генеративным ИИ (GenAI) — типом ИИ, способным создавать различные типы контента, включая текст, изображения и аудио. Они отметили, что к числу наиболее серьёзных угроз относятся дипфейки и ложные результаты тестов.

Также в отчете, опубликованном Ллойдом, старейшим в мире рынком страхования и перестрахования, говорится о том, как быстрое развитие GenAI изменяет киберпространство, требуя от компаний усиления устойчивости к постоянно меняющимся угрозам.

В то же время, программы-вымогатели остаются еще одной серьезной киберугрозой для отрасли. В опросе они заняли второе место по количеству упоминаний, получив 30% голосов. Эти атаки часто становятся темой новостных заголовков: в мае компания At-Bay сообщила, что частота заявлений о программах-вымогателях в США с 2022 по 2023 год выросла на 64%.

Кроме того, компания Corvus Insurance зафиксировала рекордное количество глобальных атак программ-вымогателей в первом квартале 2024 года, с 1075 сообщениями о жертвах на сайтах с утечками данных.

Угрозы, связанные с облачными технологиями и компрометацией корпоративной электронной почты (BEC), также получили значительное внимание — 15% и 10% респондентов соответственно. Guy Carpenter, глобальный специализированный брокер по рискам и перестрахованию, недавно подчеркнул необходимость лучшего понимания угроз BEC, отметив, что этот вектор угрозы, несмотря на его относительную техническую простоту, становится всё более популярным и эффективным среди злоумышленников, сообщает allinsurance. kz.