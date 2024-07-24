Госдума рассмотрит законопроект об увеличении срока ремонта автомобилей по ОСАГО до 45 дней

Госдума рассмотрит законопроект об увеличении срока ремонта по ОСАГО

1:31 Your browser does not support the audio element. Страхование

Сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Васильев представили в Госдуму законопроект, который предлагает увеличить срок ремонта автомобилей по полисам ОСАГО с 30 до 45 дней.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Документ был размещен в электронной базе Государственной думы, сообщает "Парламентская газета".

Авторы законопроекта указали, что в условиях санкций автодилеры, станции техобслуживания и страховые компании испытывают сложности из-за нехватки запасных частей и нарушений логистических цепочек.

Сенатор Андрей Кутепов ранее объяснил "Парламентской газете", что дефицит запчастей вызван тем, что многие автопроизводители покинули российский рынок. Он считает, что проблема дефицита будет решена, когда изменится рыночная ситуация.

Как выяснило АСН, законопроект лишь изменяет срок ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней, без дополнительных положений.

Правительство в целом поддержало законопроект, но предложило его доработать. Например, включить обязанность страховщиков предоставлять документальное подтверждение невозможности ремонта в течение 30 дней. Также предлагалось указать, что изменение носит временный характер и что срок ремонта может быть продлен до 45 дней только при отсутствии запасных частей.

По информации "Ведомостей", все поправки планируется вносить ко второму чтению законопроекта.