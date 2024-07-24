От подарков до ипотеки: как россияне приобретают и ремонтируют своё жильё

"Сберстрахование": россияне чаще всего получают жильё в наследство

1:39 Your browser does not support the audio element. Страхование

Сервис "Ремонт со СберУслугами" и "СберСтрахование" провели исследование и выяснили, как россияне приобретают жильё. Оказалось, что 8% респондентов получили его в подарок. В опросе приняли участие более 3,5 тысяч россиян старше 18 лет.

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Наибольшее число опрошенных, 44%, живут в домах или квартирах, доставшихся по наследству. Недвижимость приобрели 16% участников исследования: 10% из них взяли ипотеку, 5% использовали свои накопления, 1% получили помощь от семьи. Оставшиеся 32% арендуют жильё.

Респонденты также рассказали, делают ли они ремонт при переезде в новое жильё. Почти половина, 48%, ответили утвердительно: 29% планируют делать ремонт самостоятельно, 15% — нанять строительную бригаду, а 4% рассчитывают на помощь друзей или родственников.

34% не планируют ремонт: 20% указали, что их вторичное жильё уже в хорошем состоянии, 8% купили недвижимость для других целей, а у 6% квартира от застройщика уже с отделкой. 18% выбрали другие варианты.

Интересно, что арендаторы тоже готовы обновлять внешний вид жилья — 13% из них делали ремонт в съёмной квартире. Также 57% участников опроса отметили, что арендуемое ими жильё не требует вложений, а 30% считают, что делать ремонт в арендованной квартире нецелесообразно.