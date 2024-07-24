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Шесть ДТП с участием животных обошлись страховым компаниям Волгоградской области в 320 тысяч рублей

Волгоградцу пришлось заплатить 80 тысяч рублей за сбитого на трассе лося

1:11
Страхование

За первые шесть месяцев 2024 года в Волгоградской области страховые компании выплатили 320 тысяч рублей в качестве компенсации за ущерб, причиненный животным в результате шести ДТП, сообщает Облкомприроды.

Волгоградцу пришлось заплатить 80 тысяч рублей за сбитого на трассе лося
Фото: images.nbii.gov by Джон Дж. Мозессо, PDM

Недавно одна из страховых компаний возместила 80 тысяч рублей за гибель лося на трассе Р-22 Каспий в Новониколаевском районе. Животное выбежало на дорогу вечером и попало под колеса автомобиля. К счастью, водитель и пассажиры не пострадали, но на ремонт машины они получат меньше денег по страховке. Возмещение ущерба природе осуществляется по полисам ОСАГО.

Если у водителя нет обязательной страховки, ему придется выплатить из собственного кармана 80 тысяч рублей за сбитого лося, 40 тысяч за косулю и 30 тысяч за кабана. Автомобилистов предупреждают: если сбили животное, не пытайтесь его перемещать, даже если собираетесь отвезти его в ветеринарную клинику. Это может быть расценено как браконьерство. В таких случаях рекомендуется вызвать ГАИ.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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