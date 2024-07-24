Шесть ДТП с участием животных обошлись страховым компаниям Волгоградской области в 320 тысяч рублей

За первые шесть месяцев 2024 года в Волгоградской области страховые компании выплатили 320 тысяч рублей в качестве компенсации за ущерб, причиненный животным в результате шести ДТП, сообщает Облкомприроды.
Недавно одна из страховых компаний возместила 80 тысяч рублей за гибель лося на трассе Р-22 Каспий в Новониколаевском районе. Животное выбежало на дорогу вечером и попало под колеса автомобиля. К счастью, водитель и пассажиры не пострадали, но на ремонт машины они получат меньше денег по страховке. Возмещение ущерба природе осуществляется по полисам ОСАГО.
Если у водителя нет обязательной страховки, ему придется выплатить из собственного кармана 80 тысяч рублей за сбитого лося, 40 тысяч за косулю и 30 тысяч за кабана. Автомобилистов предупреждают: если сбили животное, не пытайтесь его перемещать, даже если собираетесь отвезти его в ветеринарную клинику. Это может быть расценено как браконьерство. В таких случаях рекомендуется вызвать ГАИ.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.