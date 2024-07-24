ОСГОП для такси: Банк России установил новые тарифы и уменьшил ставки для межрегиональных перевозок

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Центробанк обновил тарифы по обязательному страхованию ответственности такси

1:16
Страхование

Центральный банк России обновил тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) перед пассажирами. Теперь годовая стоимость страховки составляет от 1,3 тысячи до 5,4 тысячи рублей, как указано в сообщении регулятора.

Центробанк обновил тарифы по обязательному страхованию ответственности такси
Фото: flickr.com by Elena Yastrebova, PDM

Также вводятся тарифы по ОСГОП для такси, которые, согласно закону, с 1 сентября обязаны страховать свою ответственность за возможный ущерб жизни, здоровью и имуществу пассажиров, как это делают все остальные перевозчики, кроме метро. Стоимость полиса для такси, определенная Банком России, будет составлять от 1,3 тысячи до 5,4 тысячи рублей в год в зависимости от индивидуальных рисков перевозчика, говорится в сообщении.

Кроме того, Центральный банк сообщил, что с 3 августа минимальная граница тарифного коридора при перевозках междугородними автобусами, туристическим водным транспортом, вертолетами, железнодорожным и морским транспортом будет уменьшена на 20%.

Минюст России зарегистрировал указание ЦБ РФ с новыми значениями тарифов, сообщает Прайм.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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