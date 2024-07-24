ОСГОП для такси: Банк России установил новые тарифы и уменьшил ставки для межрегиональных перевозок

Центральный банк России обновил тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) перед пассажирами. Теперь годовая стоимость страховки составляет от 1,3 тысячи до 5,4 тысячи рублей, как указано в сообщении регулятора.
Также вводятся тарифы по ОСГОП для такси, которые, согласно закону, с 1 сентября обязаны страховать свою ответственность за возможный ущерб жизни, здоровью и имуществу пассажиров, как это делают все остальные перевозчики, кроме метро. Стоимость полиса для такси, определенная Банком России, будет составлять от 1,3 тысячи до 5,4 тысячи рублей в год в зависимости от индивидуальных рисков перевозчика, говорится в сообщении.
Кроме того, Центральный банк сообщил, что с 3 августа минимальная граница тарифного коридора при перевозках междугородними автобусами, туристическим водным транспортом, вертолетами, железнодорожным и морским транспортом будет уменьшена на 20%.
Минюст России зарегистрировал указание ЦБ РФ с новыми значениями тарифов, сообщает Прайм.
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