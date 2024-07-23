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Средняя выплата по ОСАГО в России выросла на 11% в первом полугодии 2024 года, достигнув 94 тысяч рублей

ОСАГО: средняя выплата достигла 94 тысяч рублей за первое полугодие 2024 года

2:07
Страхование

Средняя выплата по ОСАГО в первом полугодии 2024 года увеличилась на 11% и достигла 94 тысяч рублей, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА). В июне средняя выплата составила 99 897 рублей, что на 13% выше аналогичного периода прошлого года и на 6,3% больше средней выплаты за первые шесть месяцев текущего года.

ОСАГО: средняя выплата достигла 94 тысяч рублей за первое полугодие 2024 года
Фото: freepik.com by Gray StudioPro, PDM

В то же время, средняя страховая премия немного снизилась: в первом полугодии она составила 7660 рублей, а в июне — 7514 рублей. По сравнению с первым полугодием 2023 года, размер средней премии уменьшился на 1%, а по сравнению с июнем прошлого года — на 3,3%.

За первые шесть месяцев страховые компании урегулировали 1,2 млн убытков, выполнив выплаты на общую сумму 98,3 млрд рублей, что на 24% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. За этот период было заключено 20,6 млн договоров ОСАГО, и собрано 157,5 млрд рублей страховых премий.

Президент РСА Евгений Уфимцев отметил, что рост средней выплаты оказывает давление на размер средней премии по ОСАГО. Он считает, что необходимо урегулировать больше страховых случаев за счет ремонта.

"Этого можно добиться в первую очередь предоставлением страховщикам и авторемонтным организациям более широких возможностей по получению запчастей, необходимых для ремонта. Цены на запчасти стабилизируются, но сроки их поставки зачастую не дают возможности выполнять ремонт в течение 30 дней, как сейчас это требует закон "Об ОСАГО", поэтому мы выступаем за увеличение сроков ремонта по ОСАГО", — заявил Уфимцев.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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