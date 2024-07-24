Более 900 сайтов с незаконной продажей ОСАГО выявлены РСА за второй квартал 2024 года, 893 из них заблокированы

РСА выявил и заблокировал 934 ресурса с фальшивыми полисами ОСАГО

1:15 Your browser does not support the audio element. Страхование

Российский Союз Автостраховщиков (РСА) активно противостоит страховому мошенничеству, выявляя и блокируя ресурсы в интернете, на которых нарушается законодательство в сфере ОСАГО, сообщает пресс-служба РСА.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

С 1 апреля по 30 июня 2024 года было обнаружено 934 ресурса, связанных с незаконной продажей полисов ОСАГО. Из них 893 ресурса были оперативно заблокированы. Общий коэффициент удаления, с учётом закрытия ресурсов, выявленных ранее, составил 95,6%.

По данным РСА, 99,6% мошеннических предложений по продаже поддельных полисов ОСАГО размещаются на форумах и досках объявлений. Оставшиеся 0,4% — на сайтах, в группах или на личных страницах в социальных сетях. Некоторые владельцы транспортных средств сами ищут в интернете предложения о покупке полиса ОСАГО по более низкой цене, чем на официальных сайтах страховых компаний. Однако это может привести к отказу в выплате страхового возмещения в случае наступления страхового случая.