Опасные регионы и возрастные группы: кто из россиян чаще всего получает страховые выплаты

Опасные регионы России: где риск получить травму выше всего?

2:42 Your browser does not support the audio element. Страхование

В рамках страхования от несчастных случаев и болезней наибольшее количество обращений россиян с начала года фиксировалось из-за различных чрезвычайных происшествий — около 71% страховых событий. За компенсацией по причине возникновения различных заболеваний обращались 29% россиян, причем лишь 0,2% таких страховых случаев связаны с профессиональными недугами.

Фото: https://www.firestock.info/moyka-okon-window-cleaner/

Согласно данным Страхового Дома ВСК, с возрастом мужчины становятся более осторожными: если среди детей на них приходится 71% обращений в связи с несчастными случаями, то среди взрослых этот показатель снижается до 64%.

Самый травмоопасный возраст для россиян — 40-49 лет (26% обращений). Реже всего жертвами несчастных случаев становятся молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет (12%) и россияне старше 60 лет (16%).

Наиболее опасными регионами России с начала года стали:

Москва и Московская область (9,8%) Башкортостан (8,4%) Удмуртская республика (5,5%) Кировская область (4,5%) Пермский край (3,6%) Приморский край (3,5%) Санкт-Петербург (3,4%) Оренбургская область (3%) Краснодарский край (2,8%) Челябинская область (2,6%)

Реже всего болеют и становятся жертвами несчастных случаев жители Волгоградской (0,7%) и Воронежской областей (1%), а также Красноярского края (1%).

Основная часть травм — это стандартные бытовые повреждения. Однако случаются и курьезные случаи. Например, 37-летний житель Тверской области получил более 82 тыс. рублей компенсации за травму, полученную во время неудачной прогулки с собакой. Жительница Томска получила 15 тыс. рублей компенсации за порез пальца канцелярским ножом во время работы. Другой житель Томска почувствовал резкую боль в пояснице, присев завязать шнурок, и получил выплату также в размере 15 тыс. рублей.

Одним из самых опасных занятий для мужчин традиционно является ремонт автомобилей. Так, 40-летний житель Кургана получил травму ноги, случайно уронив на нее автомобильный аккумулятор, за что получил компенсацию в размере 5 тыс. рублей.