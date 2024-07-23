Пожары являются наиболее частой причиной страховых случаев, по данным "Ингосстраха"

Страховщики назвали наиболее частую причину страхового случая

1:07 Your browser does not support the audio element. Страхование

За период с 28 июня по 11 июля "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 90 миллионов рублей в сегменте страхования имущества физических лиц. За это время компания урегулировала 421 убыток.

Фото: Главное управление МЧС России по Сахалинской области is licensed under public domain

Самая крупная выплата за этот период составила 10 миллионов рублей. Страховой случай произошёл в Московской области, где сгорел застрахованный дом. После предоставления всех необходимых документов "Ингосстрах" выплатил клиенту возмещение.

Ещё один значительный страховой случай также произошёл в Московской области — в застрахованном доме случился пожар из-за неисправности печного отопления. По этому случаю "Ингосстрах" выплатил более 7,7 миллионов рублей.

В Ленинградской области произошел еще один крупный страховой случай — у клиента сгорел застрахованный дом из-за короткого замыкания. "Ингосстрах" выплатил по этому убытку более 6,3 миллионов рублей.