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Родственники погибших и пострадавшие в теракте в "Крокус Сити Холле" подали иск к "Ингосстраху"

В суд подан коллективный иск от пострадавших в "Крокусе" против "Ингосстраха"

1:07
Страхование

В суд подан коллективный иск от граждан, находившихся в "Крокус Сити Холле", и родственников погибших, к компании "Ингосстрах". Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

В суд подан коллективный иск от пострадавших в "Крокусе" против "Ингосстраха"
Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области, CC BY 4.0

"В Замоскворецкий районный суд города Москвы поступил коллективный иск граждан, находившихся в концертном зале "Крокус Сити Холл", и родственников погибших в результате трагических событий 22 марта 2024 года, к СПАО "Ингосстрах"", — говорится в сообщении.

Истцы просят суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО "Крокус Интернешнл" и СПАО "Ингосстрах". Вопрос о принятии иска судом пока не решен.

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по людям в здании и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, "Крокус Сити Холл" полностью сгорел.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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