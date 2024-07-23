Родственники погибших и пострадавшие в теракте в "Крокус Сити Холле" подали иск к "Ингосстраху"

В суд подан коллективный иск от граждан, находившихся в "Крокус Сити Холле", и родственников погибших, к компании "Ингосстрах". Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
"В Замоскворецкий районный суд города Москвы поступил коллективный иск граждан, находившихся в концертном зале "Крокус Сити Холл", и родственников погибших в результате трагических событий 22 марта 2024 года, к СПАО "Ингосстрах"", — говорится в сообщении.
Истцы просят суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО "Крокус Интернешнл" и СПАО "Ингосстрах". Вопрос о принятии иска судом пока не решен.
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по людям в здании и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, "Крокус Сити Холл" полностью сгорел.
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