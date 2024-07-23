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Причины отказа в выплате по страховым полисам: что нужно знать туристу перед поездкой

5 скрытых ловушек в страховых полисах для туристов

2:03
Страхование

Страхование играет важную роль в подготовке к поездке за границу, так как помогает защититься от неожиданных медицинских расходов в случае чрезвычайной ситуации за рубежом. Однако не все ситуации покрываются страховым полисом, и страховая компания может отказать в выплате по нескольким причинам:

5 скрытых ловушек в страховых полисах для туристов
Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm, PDM

Несоблюдение условий договора

Страховые полисы четко описывают условия и ограничения. Например, если турист получил травму в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, страховая компания вправе отказать в выплате из-за нарушения условий полиса.

Участие в экстремальных видах спорта или активностях

Многие стандартные страховые полисы не покрывают несчастные случаи, произошедшие во время занятий определенными видами спорта, такими как альпинизм, дайвинг или парашютный спорт. Для таких активностей обычно требуется дополнительное страхование.

Путешествие в регионы с повышенным риском

Если страхователь отправляется в регион, который страховая компания считает опасным из-за военных действий, политической нестабильности или других факторов, и не оформил специальное страхование, выплаты могут быть отклонены.

Ложные сведения при оформлении страховки

Если турист предоставил недостоверную информацию о своем здоровье или других важных аспектах при заключении договора страхования, это может стать основанием для отказа в выплате.

Задержка с обращением за медицинской помощью или уведомлением страховщика

В большинстве случаев страховые полисы требуют немедленного уведомления о происшествии. Задержка в сообщении об инциденте или получении медицинской помощи может повлиять на решение о выплате.

Несчастный случай, произошедший в результате хронических заболеваний

Страховые компании часто исключают из покрытия случаи, связанные с обострением хронических заболеваний, если только не было оформлено дополнительное страхование.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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