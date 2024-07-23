МВД России признало эвакуацию автомобилей иностранцев без ОСАГО противоречащей Конституции РФ

МВД не планирует изымать автомобили у мигрантов за отсутствие полиса ОСАГО

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Министерство внутренних дел (МВД) России заявило, что эвакуация автомобилей иностранных граждан без оформленного полиса ОСАГО не соответствует Конституции РФ.

Фото: openverse by Stolbovsky, CC BY-SA 3.0

Об этом говорится в письме Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России, направленном в ответ на предложение Национального автомобильного союза (НАС).

"Полагаем, что применение меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде задержания транспортного средства за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранном государстве, не соответствует вытекающим из статьи 55 Конституции Российской Федерации критериям необходимости, пропорциональности и соразмерности ограничения прав и свобод граждан конституционно значимым целям", — заявили в МВД.

В ведомстве также пояснили, что такая мера не соотносится со степенью общественной опасности административных правонарушений, предусмотренных статьей 12.37 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), что может привести к избыточному применению государственного принуждения.

По словам вице-президента НАС Антона Шапарина, проблема отсутствия ОСАГО у иностранных специалистов остаётся нерешённой и затрагивает интересы россиян, которые могут пострадать в ДТП с участием иностранных автомобилей. Об этом сообщает "Газета.Ru".

"Мы предложили свою концепцию решения вопроса, которая предусматривает остановку данного правонарушения. Концепции со стороны МВД мы не увидели и ждём, когда министерство скажет, как оно собирается его решать", — отметил Шапарин.