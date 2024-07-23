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Вопросы и ответы о каско: как выбрать страховую компанию и избежать отказа в выплате

Эксперт ответила на 5 самых распространённых вопросов о каско

3:14
Страхование

Автострахование по каско предоставляет возможность защитить ваше транспортное средство от большинства неожиданных ситуаций. Эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина ответила на пять наиболее часто задаваемых вопросов о каско.

Эксперт ответила на 5 самых распространённых вопросов о каско
Фото: freepik.com by topntp26, PDM

Почему каско стоит дороже ОСАГО?

Во-первых, разница в стоимости связана с покрытием: по ОСАГО максимальная выплата составляет 400-500 тысяч рублей, тогда как по каско она ограничена стоимостью автомобиля, объясняет эксперт.

"Во-вторых, поскольку ОСАГО — обязательный вид страхования, его ценовые параметры (тарифные коридоры, коэффициенты, сумма возмещения) регулируются Банком России, и страховщик не может по своей воле выходить за их пределы, что отражается и на стоимости полиса", — добавила она.

Кроме того, перечень рисков, включенных в ОСАГО, ограничен. В каско этот перечень может быть значительно расширен, что также сказывается на цене, уточняет Эряния Бочкина.

Нужно ли оформлять каско при покупке авто в кредит и что произойдет, если этого не сделать?

Каско является добровольным видом страхования, поэтому формально оно не требуется при покупке автомобиля в кредит.

"Однако отказ от приобретения такого полиса может привести к ухудшению условий по кредиту — росту ставки и первоначального платежа, уменьшению срока. В некоторых случаях в выдаче кредита могут отказать из-за отсутствия каско, хотя причина отказа не будет раскрываться", — поясняет эксперт.

Что такое мини-каско и кому выгоден такой полис?

Мини-каско — это полис, покрывающий наиболее крупные и серьезные риски, такие как угон, полная гибель автомобиля, стихийные бедствия.

"За счет ограниченного покрытия стоимость мини-каско значительно меньше, чем полноценного каско. Кроме того, в этом случае можно самостоятельно выбрать страховую сумму. Такой вариант подойдет, например, уверенным в своих силах водителям, имеющим опыт безаварийной езды", — рекомендует Эряния Бочкина.

Почему могут отказать в выплате по каско?

Страховая компания может отказать в выплате по каско, если ущерб не связан со страховым случаем или если водитель своими действиями способствовал его наступлению (например, в угнанной машине не была установлена сигнализация), если своевременно не обратился в страховую или не предоставил все необходимые документы, предупреждает эксперт.

Как выбрать страховую компанию для покупки каско?

Сначала стоит оценить саму страховую компанию: как давно она работает, какие позиции занимает в рейтингах, насколько стабильно ее финансовое положение. Полезно изучить отзывы клиентов, уже воспользовавшихся ее услугами.

"Далее можно переходить к более субъективным критериям — стоимость полиса, достаточность покрываемых рисков, удобство оформления полиса (например, в электронном варианте), комфортность взаимодействия с представителями страховщика", — заключила Эряния Бочкина.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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