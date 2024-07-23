Самостоятельные путешествия россиян: зачем нужна страховка и какие проблемы могут возникнуть

Как экономия на страховке превращает отдых в кошмар

1:32 Your browser does not support the audio element. Страхование

Некоторые россияне принципиально избегают обращения в турагентства. Самостоятельные путешественники предпочитают внутренний туризм или такие направления, как Египет, Индия, Таиланд и Турция, где можно путешествовать без страховки.

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Страхование от различных рисков требует дополнительных затрат, которых экономные туристы стремятся избегать. В результате они могут оказаться в авариях или конфликтных ситуациях, и, попав в больницу, обнаружить, что у них нет ни туристической страховки, ни средств на лечение.

По словам страхового агента Олега, в Гоа (Индия) и на Пхукете (Таиланд) туристы часто попадают в аварии на мотоциклах, устраивают ДТП, дерутся, купаются в шторм и ведут себя неадекватно, что нередко заканчивается "репатриацией тела".

Однако, если у россиянина есть туристическая страховка, все убытки, причинённые чужому здоровью или имуществу, компенсирует страховая компания.

"Можно просто расширить базовый вариант [неотложную медпомощь и лекарства] нужными именно вам дополнениями. Если вы, скажем, собрались ехать к морю на авто и жить в палатке, то добавить компенсацию ущерба здоровью и имуществу в случае стихийных бедствий," — посоветовал Олег в беседе с "Московским комсомольцем".

Если кто-то хочет прокатиться на мопеде по улицам Гоа или Таиланда, ему потребуется защита от юридических претензий других людей, добавил эксперт.