Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
NVIDIA GeForce RTX 50 будут представлены на выставке CES 2025
Рецепт приготовления вкусного сырного мороженого
Камала Харрис получила одобрение Бейонсе на использование песни "Freedom"
Диана Пожарская показала совместные фотографии Ивана Янковского с трёхлетним сыном
Успейте до начала августа: вот чем нужно посыпать грядки в самом конце июля
Костенко и Тарасов улетели с детьми на Мальдивы
Породы кошек, которые преданнее собак
Механики поделились лайфхаком, как убрать царапины на автомобиле
Как отрастить густые ресницы: простые методы
Самостоятельные путешествия россиян: зачем нужна страховка и какие проблемы могут возникнуть

Как экономия на страховке превращает отдых в кошмар

1:32
Страхование

Некоторые россияне принципиально избегают обращения в турагентства. Самостоятельные путешественники предпочитают внутренний туризм или такие направления, как Египет, Индия, Таиланд и Турция, где можно путешествовать без страховки.

Как экономия на страховке превращает отдых в кошмар
Фото: freepik.com by tawatchai07, PDM

Страхование от различных рисков требует дополнительных затрат, которых экономные туристы стремятся избегать. В результате они могут оказаться в авариях или конфликтных ситуациях, и, попав в больницу, обнаружить, что у них нет ни туристической страховки, ни средств на лечение.

По словам страхового агента Олега, в Гоа (Индия) и на Пхукете (Таиланд) туристы часто попадают в аварии на мотоциклах, устраивают ДТП, дерутся, купаются в шторм и ведут себя неадекватно, что нередко заканчивается "репатриацией тела".

Однако, если у россиянина есть туристическая страховка, все убытки, причинённые чужому здоровью или имуществу, компенсирует страховая компания.

"Можно просто расширить базовый вариант [неотложную медпомощь и лекарства] нужными именно вам дополнениями. Если вы, скажем, собрались ехать к морю на авто и жить в палатке, то добавить компенсацию ущерба здоровью и имуществу в случае стихийных бедствий," — посоветовал Олег в беседе с "Московским комсомольцем".

Если кто-то хочет прокатиться на мопеде по улицам Гоа или Таиланда, ему потребуется защита от юридических претензий других людей, добавил эксперт.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В Вайоминге обнаружена змея возрастом 38 миллионов лет, перевернувшая наши представления об эволюции

Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.

В США нашли спящих в обнимку древних змей
Этот салат с крабовыми палочками станет вашим новым кулинарным фаворитом
Простой и вкусный салат с крабовыми палочками: рецепт, который украсит ваш праздничный стол
Спасите свой урожай: как избавиться от медведки раз и навсегда
Кабачки, запечённые со сметаной и зеленью в духовке: будут хороши и в будни, и в праздник
Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова Джо Байден выходит из президентской гонки, но "домотает срок" до конца Дмитрий Плотников
Главное преимущество подтягиваний на турнике: названы основные
Как заваривать кофе, чтобы он получился вкусным и ароматным
Мировой экономический кризис из-за краха рынка недвижимости Китая будет масштабнее, чем в 2008 году
Мировой экономический кризис из-за краха рынка недвижимости Китая будет масштабнее, чем в 2008 году
Последние материалы
Рецепт приготовления вкусного сырного мороженого
Камала Харрис получила одобрение Бейонсе на использование песни "Freedom"
Диана Пожарская показала совместные фотографии Ивана Янковского с трёхлетним сыном
Как экономия на страховке превращает отдых в кошмар
Успейте до начала августа: вот чем нужно посыпать грядки в самом конце июля
Костенко и Тарасов улетели с детьми на Мальдивы
Породы кошек, которые преданнее собак
Механики поделились лайфхаком, как убрать царапины на автомобиле
Как отрастить густые ресницы: простые методы
Анастасия Волочкова приревновала уехавшего отдыхать без неё Прохора Шаляпина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников