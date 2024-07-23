Случаи мошенничества: как аферисты получают страховые выплаты, причиняя себе реальные травмы

На что идут мошенники ради выплат от страховых компаний?

3:41 Your browser does not support the audio element. Страхование

Мошенники — это не только те, кто звонит с предложением перевести деньги на "безопасный счёт". Они также занимаются инсценировками ДТП, подставами на дороге, фальшивыми угонами автомобилей, застрахованных по каско, и даже травмируют себя или своих знакомых ради страховых выплат.

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Самые сложные случаи для расследования связаны с мошенничеством в страховании жизни и здоровья. Например, в Барнауле местный житель после реального страхового случая решил, что на травмах можно заработать. На таком "бизнес-плане" была сформирована ОПГ из 20 человек, которая за шесть лет получила от 13 страховых компаний более 12 млн рублей. Злоумышленники даже мазали свои уши кровью из пальца, чтобы создать видимость черепно-мозговой травмы для скорой помощи. В схеме участвовал врач-нейрохирург, который подтверждал вымышленные диагнозы в документах для страховых компаний. В результате на мошенников обратили внимание из-за большого числа одинаковых травм с подписью одного врача.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов считает, что без расследования со стороны страховых компаний раскрыть такие дела невозможно. Если раньше мошенники подделывали медицинские документы или симулировали травмы, то теперь они наносят себе реальные повреждения ради выплат. Также Ефремов отмечает множество нарушений среди ипотечников: клиенты "узнают" о тяжёлых заболеваниях ещё до покупки недвижимости. Однако граждане обычно не считают утаивание информации ради выгоды преступлением.

Часто люди думают, что проблема касается только страховых компаний, но это не так. Конечно, больше всего от мошенничества страдают страховые компании, которые поднимают цены на свои продукты, чтобы компенсировать убытки.

Ещё один вид мошенничества, который напрямую влияет на людей, — это автоподставы. В Барнауле с июня 2021 года по январь 2023 года действовала банда, известная по авариям на "ашановском кольце". Схема довольно известна, но всё ещё очень эффективна. Мошенники ищут жертв среди автолюбителей, которые по незнанию или в спешке нарушают ПДД (например, съезжают с кольца не с крайнего правого ряда), и намеренно сталкиваются с такими водителями. Учитывая, что налицо реальное нарушение правил, практически никто не заподозрит подставу.

Участники этой преступной группы, по версии следствия, совершили 98 ДТП, в каждом из которых они были "жертвами". В ряде случаев доказать преступный сговор не удалось, поэтому по отдельным случаям участники банды ответят индивидуально. Это означает, что более сотни автолюбителей стали жертвами мошенников, вынужденных ремонтировать свои машины (если не было каско) и платить за ремонт машин злоумышленников (если не было ОСАГО). Также у водителей, признанных виновниками аварий, обнуляется стаж безаварийной езды, из-за чего стоимость "автогражданки" в следующем году увеличится.

Чтобы защититься от автоподстав, ВСС рекомендует соблюдать ПДД, использовать видеорегистратор и сообщать о подозрениях (возможных автоподставах) страховым компаниям и правоохранительным органам. Совместные усилия помогут снизить уровень страхового мошенничества, сообщает kirov-portal.ru.