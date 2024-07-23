Расходы на перекусы, транспорт и рестораны: исследование затрат жителей разных городов России

Москвичи против петербуржцев: кто тратит больше на повседневные нужды?

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"Ингосстрах" и Аналитический центр НАФИ провели исследование, сравнив повседневные расходы на транспорт, перекусы, кофе с собой и рестораны среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.

Фото: unsplash.com by Росс Варретт, PDM

Исследование выявило три группы россиян по уровню ежедневных карманных трат. Первая группа — это те, кто тратит до 500 рублей в день на еду, проезд и другие необязательные расходы. Эта группа составляет треть населения (34%). В Москве к этой группе относятся 32% жителей, а в Санкт-Петербурге — только 27%.

Вторая группа — те, кто тратит от 500 до 1000 рублей в день. Это 27% россиян, 31% москвичей и 30% жителей Санкт-Петербурга.

Более 1000 рублей в день тратят 28% россиян. Максимальная доля таких людей в Санкт-Петербурге — 30%. В Москве и других городах этот показатель составляет 27%.

Средний россиянин тратит 801 рубль в день, москвич — 813 рублей, житель Санкт-Петербурга — 826 рублей, а жители других регионов — 786 рублей.

Большинство россиян тратят карманные деньги на покупку напитков или продуктов для перекуса (64%). На втором месте — траты на общественный транспорт (43%).

Каждый третий россиянин часто покупает кофе с собой или еду на ходу из кафе (35%), а 7% делают это ежедневно. Примерно 34% периодически пользуются такси, но только 3% делают это каждый день.

Четверть россиян (26%) регулярно тратят деньги на еду в кафе или ресторанах, а 4% делают это ежедневно.

В Москве больше тех, кто пользуется такси (40% против 32% в среднем по России). Также москвичи чаще питаются в кафе или ресторанах (47% против 22% в других городах).

Жители Санкт-Петербурга чаще пользуются общественным транспортом (71% против 43% в среднем по России) и покупают кофе с собой (57% против 35%).

Большинство россиян (62%) готовы сократить карманные расходы при необходимости, но в Москве этот показатель ниже (57%). Около 38% не рассматривают экономию на карманных расходах, в Москве этот показатель выше — 43%.

При необходимости экономить, 52% россиян откажутся от кофе с собой или еды на ходу. Второй по популярности кандидат на сокращение — это траты на еду в кафе или ресторанах (49%).

Россияне готовы экономить на перекусах из магазинов в последнюю очередь. Только 42% готовы сократить эти траты.

Жители Санкт-Петербурга чаще других готовы отказаться от кофе с собой (64%) и в меньшей степени — от магазинных перекусов (32%).

Москвичи менее склонны сокращать расходы на питание в кафе и ресторанах.

В целом, готовность к экономии чаще выражают россияне с высшим образованием (69%), средним доходом (69%) и те, у кого нет детей (63%). Молодежь чаще всего не готова экономить на карманных расходах (46%).