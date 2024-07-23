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Более половины россиян признают зависимость от соцсетей, мессенджеров и цифровых платформ

Большинство россиян не могут жить без соцсетей и мессенджеров

2:42
Страхование

56,8% россиян признают, что их привязанность к соцсетям, мессенджерам и цифровым платформам можно считать зависимостью, согласно опросу, проведенному "АльфаСтрахование".

Большинство россиян не могут жить без соцсетей и мессенджеров
Фото: freepik.com by ansiia, PDM

Согласно исследованию, 98,4% участников постоянно используют мессенджеры, 83,2% регулярно посещают соцсети и медиаресурсы, а 67,4% активно пользуются онлайн-платформами, включая развлекательные сервисы, такси, доставки и маркетплейсы. Онлайн-консультациями с врачами пользуются 34,5%, облачными хранилищами данных — 21,5%, а образовательными платформами — 18,2%.

Большую часть экранного времени у 89,8% опрошенных занимают рабочие и личные чаты. Соцсети проверяют дважды в день и чаще 81,3% респондентов, а новости в электронных СМИ — более 71%.

Чаще всего онлайн покупают одежду (48,1%), продукты (39,9%), бытовую химию (33,8%), товары для дома (31,2%) и корм для животных (28,3%). Маркетплейсы для покупок используют 2-3 раза в неделю 48,3% опрошенных.

Среди платформенных сервисов развлечений наиболее популярны кино (88,9%), музыка (86,5%), онлайн-игры (71,2%) и электронные библиотеки (68,4%).

Сервисы такси ежедневно востребованы у 36,3% участников опроса, а 2-3 раза в неделю ими пользуются 29,5%.

В течение последнего года 76,2% респондентов хотя бы раз прибегали к онлайн-обучению для себя или своих детей.

Отказаться от большинства цифровых сервисов легко могли бы лишь 2,8% опрошенных. 56,8% признают, что полный отказ невозможен и онлайн-жизнь стала зависимостью, остальные стараются периодически отвлекаться на реальную жизнь.

В опросе приняли участие 1631 человек.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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