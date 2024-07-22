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Россияне рассказали, сколько готовы тратить ежемесячно на заботу о пожилых родственниках

Сколько россияне тратят на пожилых родственников: данные опроса

1:15
Страхование

Компания "Сбербанк Страхование жизни" совместно с медиахолдингом "Rambler&Co" провели опрос среди россиян с 4 по 15 июля, чтобы выяснить, сколько они готовы ежемесячно тратить на уход за пожилыми родственниками. Результаты исследования были переданы "РБК".

Сколько россияне тратят на пожилых родственников: данные опроса
Фото: Freepik by Ads, CC0

Согласно опросу, 25% россиян могут выделять на эти цели от 5 до 10 тысяч рублей в месяц. 19% респондентов готовы тратить до 5 тысяч рублей, а 19% — от 25 до 50 тысяч рублей ежемесячно.

Лишь 5% опрошенных готовы выделять от 50 до 100 тысяч рублей, а 2% могут тратить более 100 тысяч рублей в месяц.

Исследование также показало, что каждый третий россиянин имеет пожилого родственника, нуждающегося в уходе из-за возраста или болезни. При этом 82% россиян ухаживают за престарелыми близкими самостоятельно.

Большинство участников опроса (70%) считают, что дом престарелых — хороший вариант для ухода. 17% доверяют только частным сиделкам, а 13% предпочитают передавать родственников в частные медицинские центры.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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