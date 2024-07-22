Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выдвижение Камалы Харрис на пост президента вызывает дискуссии
Почему мужская кожа лица выглядит лучше, чем женская?
В Одессе в результате удара ВКС РФ погибли 18 британских спецназовцев
Турист из Карелии отсудил 248 тысяч рублей за ужасный отдых за границей
Почему крупные издатели отказываются от своих live-service проектов
Брюссельская капуста: польза и вред для здоровья
"Разыскивается Байден": в США нарастает беспокойство по поводу судьбы президента
Как правильно делать пилинг в домашних условиях: простые советы и рецепты
Как избежать растрескивания капусты
Житель Саратова мог лишиться 11 миллионов рублей из-за неосторожного манёвра на встречной полосе

Небрежный выезд на встречку мог стоить саратовцу 11 миллионов рублей

0:55
Страхование

Компания "АльфаСтрахование" выплатила 11 миллионов рублей жителю Саратовской области, который попал в аварию, выехав на встречную полосу и столкнувшись с другим автомобилем.

Небрежный выезд на встречку мог стоить саратовцу 11 миллионов рублей
Фото: freepik.com by fxquadro, PDM

Водитель Mercedes-Benz GLS-Klasse пытался обогнать впереди идущее транспортное средство, но, оказавшись на встречной полосе, столкнулся с Nissan Juke. Повреждения Mercedes были признаны не подлежащими восстановлению.

"Конечно, наличие полиса каско — важная гарантия финансовой компенсации механических последствий любой аварии. Но первоочередный способ уберечь себя от них — соблюдение правил ПДД и осторожность на дороге. Это касается всех участников движения. Там же, где случаются исключения, на помощь приходят страховые решения", — отметила директор Саратовского филиала "АльфаСтрахование" Вероника Факеева.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В Вайоминге обнаружена змея возрастом 38 миллионов лет, перевернувшая наши представления об эволюции

Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.

В США нашли спящих в обнимку древних змей
Этот салат с крабовыми палочками станет вашим новым кулинарным фаворитом
Простой и вкусный салат с крабовыми палочками: рецепт, который украсит ваш праздничный стол
Спасите свой урожай: как избавиться от медведки раз и навсегда
Кабачки, запечённые со сметаной и зеленью в духовке: будут хороши и в будни, и в праздник
Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова Джо Байден выходит из президентской гонки, но "домотает срок" до конца Дмитрий Плотников
Как заваривать кофе, чтобы он получился вкусным и ароматным
Главное преимущество подтягиваний на турнике: названы основные
Сводка с фронта: в Волчанске заняты первые линии многоэтажек, Байден выходит из президентской гонки
Сводка с фронта: в Волчанске заняты первые линии многоэтажек, Байден выходит из президентской гонки
Последние материалы
Выдвижение Камалы Харрис на пост президента вызывает дискуссии
Почему мужская кожа лица выглядит лучше, чем женская?
В Одессе в результате удара ВКС РФ погибли 18 британских спецназовцев
Турист из Карелии отсудил 248 тысяч рублей за ужасный отдых за границей
Почему крупные издатели отказываются от своих live-service проектов
Брюссельская капуста: польза и вред для здоровья
"Разыскивается Байден": в США нарастает беспокойство по поводу судьбы президента
Как правильно делать пилинг в домашних условиях: простые советы и рецепты
Как избежать растрескивания капусты
Микрокредитным компаниям разрешат выдавать ипотеку в рамках госпрограмм
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников