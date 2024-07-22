Житель Саратова мог лишиться 11 миллионов рублей из-за неосторожного манёвра на встречной полосе

Небрежный выезд на встречку мог стоить саратовцу 11 миллионов рублей

0:55 Your browser does not support the audio element. Страхование

Компания "АльфаСтрахование" выплатила 11 миллионов рублей жителю Саратовской области, который попал в аварию, выехав на встречную полосу и столкнувшись с другим автомобилем.

Фото: freepik.com by fxquadro, PDM

Водитель Mercedes-Benz GLS-Klasse пытался обогнать впереди идущее транспортное средство, но, оказавшись на встречной полосе, столкнулся с Nissan Juke. Повреждения Mercedes были признаны не подлежащими восстановлению.

"Конечно, наличие полиса каско — важная гарантия финансовой компенсации механических последствий любой аварии. Но первоочередный способ уберечь себя от них — соблюдение правил ПДД и осторожность на дороге. Это касается всех участников движения. Там же, где случаются исключения, на помощь приходят страховые решения", — отметила директор Саратовского филиала "АльфаСтрахование" Вероника Факеева.