Условия и стоимость страхования ответственности

Как и в других видах страхования, при страховании профессиональной ответственности необходимо наличие страхового интереса у страхователя или страховщиков.
Стоимость страховки определяется тарифной политикой страховой компании и установленными страховыми лимитами.
Тарифные ставки зависят от следующих факторов:
1. Вид деятельности страхователя или застрахованных лиц.
2. Страховая история, аналогичная кредитной истории, страхователя или застрахованных лиц.
3. Квалификация страхователя или застрахованных лиц.
4. Образование и возраст.
5. Стаж работы конкретных работников, в отношении которых осуществляется страхование профессиональной ответственности, и период деятельности компании на рынке соответствующих профессиональных услуг.
6. Репутация страхователя на рынке, оцениваемая стейкхолдерами, партнёрами, государственными органами и рейтинговыми агентствами.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.