Условия и стоимость страхования ответственности

Как и в других видах страхования, при страховании профессиональной ответственности необходимо наличие страхового интереса у страхователя или страховщиков.

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Стоимость страховки определяется тарифной политикой страховой компании и установленными страховыми лимитами.

Тарифные ставки зависят от следующих факторов:

1. Вид деятельности страхователя или застрахованных лиц.

2. Страховая история, аналогичная кредитной истории, страхователя или застрахованных лиц.

3. Квалификация страхователя или застрахованных лиц.

4. Образование и возраст.

5. Стаж работы конкретных работников, в отношении которых осуществляется страхование профессиональной ответственности, и период деятельности компании на рынке соответствующих профессиональных услуг.

6. Репутация страхователя на рынке, оцениваемая стейкхолдерами, партнёрами, государственными органами и рейтинговыми агентствами.