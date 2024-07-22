Страховые риски при страховании профессиональной ответственности

0:47 Your browser does not support the audio element. Страхование

При страховании профессиональной ответственности страховыми рисками считаются:

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1. Неумышленное предоставление неполной или недостоверной информации.

2. Неумышленное разглашение конфиденциальных сведений о клиентах, членах их семей, имущественном и ином положении.

3. Непреднамеренная ошибка при оформлении сделок с недвижимостью или подготовке таковых.

Если речь идёт о страховании ответственности врачей, то к числу страховых рисков относятся:

1. Ошибка при постановке диагноза.

2. Ошибка в выборе метода лечения и медикаментозного сопровождения лечения.

3. Ошибка в интерпретации результатов проведённых исследований и другие.