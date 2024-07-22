Страховые риски при страховании профессиональной ответственности

При страховании профессиональной ответственности страховыми рисками считаются:
1. Неумышленное предоставление неполной или недостоверной информации.
2. Неумышленное разглашение конфиденциальных сведений о клиентах, членах их семей, имущественном и ином положении.
3. Непреднамеренная ошибка при оформлении сделок с недвижимостью или подготовке таковых.
Если речь идёт о страховании ответственности врачей, то к числу страховых рисков относятся:
1. Ошибка при постановке диагноза.
2. Ошибка в выборе метода лечения и медикаментозного сопровождения лечения.
3. Ошибка в интерпретации результатов проведённых исследований и другие.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.