Как заключить договор страхования профессиональной ответственности?

0:34 Your browser does not support the audio element. Страхование

Чтобы заключить договор страхования профессиональной ответственности, нужно предоставить свидетельство о профессиональной квалификации застрахованных лиц. Также, если это требуется по закону, необходимо иметь лицензию на тот вид деятельности, которым занимаются застрахованные.

Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Если страховой случай всё же произошёл, то для получения выплаты по договору страхования необходимо решение суда, которое устанавливает ответственность конкретного лица или группы лиц за причинение ущерба и определяет размер этого ущерба.