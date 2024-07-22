Как заключить договор страхования профессиональной ответственности?

Чтобы заключить договор страхования профессиональной ответственности, нужно предоставить свидетельство о профессиональной квалификации застрахованных лиц. Также, если это требуется по закону, необходимо иметь лицензию на тот вид деятельности, которым занимаются застрахованные.
Если страховой случай всё же произошёл, то для получения выплаты по договору страхования необходимо решение суда, которое устанавливает ответственность конкретного лица или группы лиц за причинение ущерба и определяет размер этого ущерба.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.