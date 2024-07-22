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Страхование профессиональной ответственности

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Страхование

Страхование профессиональной ответственности — это вид страхования, который защищает интересы лица, допустившего нанесение вреда третьим лицам в результате своей профессиональной деятельности.

Страхование профессиональной ответственности
Фото: web.archive.org by Валерий Дед, CC BY 3.0

Объектом страхования являются риски, связанные с возможностью предъявления претензий к профессионалу со стороны клиентов или других лиц, которым был нанесён ущерб. Такие претензии могут быть связаны с ошибками, недосмотрами или небрежностью в работе.

Застраховать свою профессиональную ответственность могут как физические, так и юридические лица, которые занимаются такими видами деятельности, как нотариат, адвокатура, оценка имущества, архитектура, медицина и другие.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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